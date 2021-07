Tour de France 2021, classifica generale aggiornata dopo 14^ tappa: Pogacar in giallo, sale Martin (Di sabato 10 luglio 2021) La classifica generale del Tour de France 2021 aggiornata dopo la quattordicesima tappa, da Carcassonne a Quillan dopo 183,7 chilometri che hanno rappresentato il primo antipasto dei Pirenei. La novità di giornata è data dal balzo in avanti di Guillaume Martin, capace di entrare nella fuga di giornata e salire così dal nono al secondo posto. Nessun problema per la maglia gialla Tadej Pogacar, che gestisce la corsa in attesa delle grandi salite pirenaiche. Michael Woods invece si prende la maglia a pois di ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Ladeldela quattordicesima, da Carcassonne a Quillan183,7 chilometri che hanno rappresentato il primo antipasto dei Pirenei. La novità di giornata è data dal balzo in avanti di Guillaume, capace di entrare nella fuga di giornata e salire così dal nono al secondo posto. Nessun problema per la maglia gialla Tadej, che gestisce la corsa in attesa delle grandi salite pirenaiche. Michael Woods invece si prende la maglia a pois di ...

