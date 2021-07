Tour de France 2021, Bauke Mollema: “Mi sentivo molto bene e sapevo di poter vincere attaccando da lontano” (Di sabato 10 luglio 2021) Bauke Mollema ha sfornato un numero dei suoi nell’odierna quattordicesima tappa del Tour de France 2021, la Carcassonne – Quillan. Il corridore neerlandese della Trek-Segafredo, oggi, è stato capace di inserirsi nella fuga giusta e, successivamente, ha sorpreso gli altri corridori che erano con lui attaccando da lontano. Mollema, in poco tempo, ha costruito un vantaggio importante sugli inseguitori ed è riuscito ad arrivare tutto solo e a braccia alzate al traguardo. Negli anni Mollema ha dimostrato di essere un vero e proprio maestro dei ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021)ha sfornato un numero dei suoi nell’odierna quattordicesima tappa delde, la Carcassonne – Quillan. Il corridore neerlandese della Trek-Segafredo, oggi, è stato capace di inserirsi nella fuga giusta e, successivamente, ha sorpreso gli altri corridori che erano con luida, in poco tempo, ha costruito un vantaggio importante sugli inseguitori ed è riuscito ad arrivare tutto solo e a braccia alzate al traguardo. Negli anniha dimostrato di essere un vero e proprio maestro dei ...

