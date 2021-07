Tour de France 2021 | 15^ Cèret-Andorra La Vella | percorso e altimetria

Advertising

Agenzia_Ansa : Tour de France: Mollema vince la 14/a tappa, Pogacar resta in maglia gialla #ANSA - RaiNews : Ciclismo - sportface2016 : #TourdeFrance Il percorso e l'altimetria della frazione di domani, primo verso 'tappone' pirenaico con arrivo nel P… - sportface2016 : IL COMMENTO - #TourdeFrance Mollema vince la 14^tappa, #Martin e #Cattaneo guadagnano in classifica. #Nibali ci pro… - zazoomblog : Tour de France 2021 Bauke Mollema: “Mi sentivo molto bene e sapevo di poter vincere attaccando da lontano” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

ROMA - Bauke Mollema si aggiudica la quattordicesima tappa delde2021, la Carcassonne - Quillan di 183.7 km. Il corridore olandese della Trek - Segafredo fa sua la frazione tagliando il traguardo in solitaria ed ottenendo la seconda vittoria in ...Mollema, 34 anni e al secondo successo al, è giunto da solo dopo un affondo portato quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla di leader ...L’olandese della Trek ha vinto la tappa di questo Tour de France da Carcassonne a Quillan, dopo essersi lanciato in discesa. Ottima la prova di Mattia Cattaneo, che entra ufficialmente in top 10.Nella 14esima tappa del Tour de France 2021 da Carcassonne a Quillon, vince il corridore olandese della Trek-Segafredo Bauke Mollema. Con un'azione personale a 42 km dal traguardo il ciclista trionfa ...