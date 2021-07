Tom Hiddleston su War Horse: "Il film più incredibile che abbia mai girato" (Di sabato 10 luglio 2021) Tom Hiddleston non avrebbe mai creduto possibile che Steven Spielberg lo volesse davvero nel suo film War Horse, per l'attore è stato emozionante e intenso, proprio come la ripresa della carica a cavallo. Per Tom Hiddleston girare con una leggenda come Steven Spielberg era un sogno irrealizzabile. Ma quel sogno è divenuto realtà e ha dato vita al film di War Horse, il film più incredibile mai girato dall'attore inglese che interpreta il ruolo del Capitano James Nicholls. Nell'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attore di Loki ha svelato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 luglio 2021) Tomnon avrebbe mai creduto possibile che Steven Spielberg lo volesse davvero nel suoWar, per l'attore è stato emozionante e intenso, proprio come la ripresa della carica a cavallo. Per Tomgirare con una leggenda come Steven Spielberg era un sogno irrealizzabile. Ma quel sogno è divenuto realtà e ha dato vita aldi War, ilpiùmaidall'attore inglese che interpreta il ruolo del Capitano James Nicholls. Nell'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attore di Loki ha svelato ...

