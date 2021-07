Thiago Silva: «Tifosi brasiliani pro Argentina? È impensabile» (Di sabato 10 luglio 2021) Silva, difensore del Brasile, ha criticato i Tifosi che tiferanno Argentina in segno di protesta contro il presidente brasiliano Bolsonaro Thiago Silva, difensore del Brasile, ha criticato i Tifosi che tiferanno Argentina – nella finale di Copa America – in segno di protesta contro il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. «La rivalità è molto grande, lo sappiamo, ecco perché c’è indignazione da parte nostra. Non riusciamo a capire perché la gente voglia sostenere l’Argentina contro il Brasile. Che tifino per l’Argentina contro la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021), difensore del Brasile, ha criticato iche tiferannoin segno di protesta contro il presidente brasiliano Bolsonaro, difensore del Brasile, ha criticato iche tiferanno– nella finale di Copa America – in segno di protesta contro il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. «La rivalità è molto grande, lo sappiamo, ecco perché c’è indignazione da parte nostra. Non riusciamo a capire perché la gente voglia sostenere l’contro il Brasile. Che tifino per l’contro la ...

