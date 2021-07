The Witcher: Ronin, in arrivo un manga con protagonista Geralt ispirato alla cultura giapponese (Di sabato 10 luglio 2021) In occasione dell'evento WitcherCon è stato annunciata la pubblicazione di The Witcher: Ronin, un manga con protagonista Geralt. Durante l'evento WitcherCon è stato annunciato il nuovo progetto The Witcher: Ronin: un manga creato da Rafal Jaki in collaborazione con l'artista giapponese Hataya. Su Kickstarter verrà lanciata la campagna legata alla storia che non ha alcun legame con quella raccontata nel videogioco, nei romanzi o nella serie. Rafal Jaki, in un'intervista rilasciata a IGN, ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 luglio 2021) In occasione dell'eventoCon è stato annunciata la pubblicazione di The, uncon. Durante l'eventoCon è stato annunciato il nuovo progetto The: uncreato da Rafal Jaki in collaborazione con l'artistaHataya. Su Kickstarter verrà lanciata la campagna legatastoria che non ha alcun legame con quella raccontata nel videogioco, nei romanzi o nella serie. Rafal Jaki, in un'intervista rilasciata a IGN, ha ...

Advertising

marcoassante199 : RT @221BLokiStreet: 17 DICEMBRE LA SECONDA STAGIONE DI THE WITCHER FINALMENTE CAZZO ABBIAMO UNA DATA NON VEDO L'ORA #TheWitcher https://t.c… - Tech_Gaming_it : The Witcher 3 arriva in una nuova versione su PS5, Xbox Series e PC, la quale includerà DLC gratuiti ispirati alla… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher: Ronin, in arrivo un manga con protagonista Geralt ispirato alla cultura giapponese… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher 2: i video del dietro le quinte presentano gli 'Umani del Continente' - infoitcultura : The Witcher Stagione 2, abbiamo la data di uscita! -