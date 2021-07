The Witcher 3, in arrivo DLC ispirati alla serie TV di Netflix (Di sabato 10 luglio 2021) CD Projekt Red ha annunciato, nelle scorse ore, che arriveranno in The Witcher 3: Wild Hunt dei nuovi DLC ispirati all’apprezzatissima serie TV di Netflix Bisogna ammettere che nell’ultimo anno si è parlato di CD Projekt Red decisamente non per motivi gratificanti. Il disastroso lancio di Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi della scorsa generazione, è ancora impresso nella mente di chiunque, stampa specializzata e utenti. Bisogna anche ammettere, però, che è stata la stessa CD Projekt Red ad innalzare la serie di The Witcher fino ad arrivare ad un terzo capitolo che, al netto di ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 luglio 2021) CD Projekt Red ha annunciato, nelle scorse ore, che arriveranno in The3: Wild Hunt dei nuovi DLCall’apprezzatissimaTV diBisogna ammettere che nell’ultimo anno si è parlato di CD Projekt Red decisamente non per motivi gratificanti. Il disastroso lancio di Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi della scorsa generazione, è ancora impresso nella mente di chiunque, stampa specializzata e utenti. Bisogna anche ammettere, però, che è stata la stessa CD Projekt Red ad innalzare ladi Thefino ad arrivare ad un terzo capitolo che, al netto di ...

