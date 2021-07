The voice senior, Una vita o Il gatto con gli stivali? La tv del 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Per la prima serata in tv, sabato 10 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “The voice senior”, uno show per tutta la famiglia, che vede protagonisti cantanti over 60 di spiccato talento e con storie straordinarie. Quattro – coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino), competono per conquistare i loro talenti preferiti, formare le squadre e selezionare poi i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore. Conduce Antonella Clerici. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Una strada verso il domani – Ku’damm”. Ambientato nella Germania dopo la Seconda guerra ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 luglio 2021) Per la prima serata in tv, sabato 10su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “The”, uno show per tutta la famiglia, che vede protagonisti cantanti over 60 di spiccato talento e con storie straordinarie. Quattro – coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino), competono per conquistare i loro talenti preferiti, formare le squadre e selezionare poi i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore. Conduce Antonella Clerici. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Una strada verso il domani – Ku’damm”. Ambientato nella Germania dopo la Seconda guerra ...

Advertising

jaxofficial : Quando poi ci siamo ritrovati molti anni dopo - addirittura da “colleghi” - a The Voice è stato subito un amore for… - patti_can : THE VOICE of TRUTH: Diocesan Priest Defends Viganò - GospelNewsNetw1 : THE VOICE of TRUTH: Diocesan Priest Defends Viganò (Video) - - c4mjll4 : la cantante è una finalista di the voice in francia - BernyZb : RT @catastrouge: era il 2014, e guardavo The Voice solamente per lei. ammiravo la sua solarità, il suo essere un artista così completa. è s… -

Ultime Notizie dalla rete : The voice √ Parigi: arrestato Lil Baby, fermato il campione di basket James Harden ... il nome di Harden è riportato tra i crediti come produttore esecutivo nell'ultimo disco pubblicato lo scorso mese di giugno da Lil Baby insieme a Lil Durk, "The Voice Of The Heroes". Lil Baby è ...

Cannes 2021 è la celebrazione del cinema - cinema Risuoneranno note anche in Aline the voice of love dove Valerie Lemercier si crede Celine Dion, nel film di Todd Haynes The velvet underground e nel tenero docu Jane par Charlotte che la Gainsbourg ...

Rai1 ripropone The Voice Senior RAI - Radiotelevisione Italiana IVREA. “Magic & Voice” con Luca Bono e Andrea Fratellini tra illusioni e risate La ripresa degli spettacoli vede una novità: Luca Bono e Andrea Fratellini per la prima volta insieme sullo stesso palcoscenico ...

Antonella Clerici, nuovo colpo di scena: la decisione della Rai Novità in arrivo per Antonella Clerici già a partire da quest'estate: la Rai ha deciso per il suo amato programma ...

... il nome di Harden è riportato tra i crediti come produttore esecutivo nell'ultimo disco pubblicato lo scorso mese di giugno da Lil Baby insieme a Lil Durk, "OfHeroes". Lil Baby è ...Risuoneranno note anche in Alineof love dove Valerie Lemercier si crede Celine Dion, nel film di Todd Haynesvelvet underground e nel tenero docu Jane par Charlotte che la Gainsbourg ...La ripresa degli spettacoli vede una novità: Luca Bono e Andrea Fratellini per la prima volta insieme sullo stesso palcoscenico ...Novità in arrivo per Antonella Clerici già a partire da quest'estate: la Rai ha deciso per il suo amato programma ...