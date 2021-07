The Voice Senior: Antonella Clerici torna su Rai1 con le repliche del talent a partire da sabato 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Nella programmazione estiva di Rai1 fa il suo gradito ritorno Antonella Clerici, amata conduttrice del primo canale. L’occasione si presenta grazie alle repliche del talent show dedicato alle voci over 50 di The Voice Senior, che tanto ha stupito con la sua prima stagione. Insieme alla conduttrice rivedremo anche i giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Albano Carrisi, accompagnato dalla figlia Jasmine, e Loredana Bertè a partire da sabato 10 luglio 2021. Le repliche di The Voice ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 luglio 2021) Nella programmazione estiva difa il suo gradito ritorno, amata conduttrice del primo canale. L’occasione si presenta grazie alledelshow dedicato alle voci over 50 di The, che tanto ha stupito con la sua prima stagione. Insieme alla conduttrice rivedremo anche i giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Albano Carrisi, accompagnato dalla figlia Jasmine, e Loredana Bertè ada102021. Ledi The...

Advertising

Raiofficialnews : Dopo il grande successo dello scorso autunno, torna in tv #TheVoiceSenior con @antoclerici e quattro coach d’eccezi… - jaxofficial : Quando poi ci siamo ritrovati molti anni dopo - addirittura da “colleghi” - a The Voice è stato subito un amore for… - Hi_its_Ria_hehe : Io e @howajtow prossimamente su the voice ? - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per… - zazoomblog : Antonella Clerici mostra la vista da casa e stasera torna con The Voice Senior - #Antonella #Clerici #mostra #vista… -