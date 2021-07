“The American”, stasera in tv il film girato in Italia e con George Clooney protagonista (Di sabato 10 luglio 2021) Andrà in onda stasera su Iris alle 21 “The American” (2010), diretto dal regista olandese Anton Corbijn e con George Clooney protagonista. Tra i lungometraggi diretti da Corbijn ricordiamo “Control” (2007) e “La spia – A Most Wanted Man” (2014). Tra i numerosi film con George Clooney, invece, ricordiamo “Dal tramonto all’alba” (di Robert Rodriguez, 1996) e la trilogia di “Ocean’s Eleven” (di Steven Soderberg, 2001). Il soggetto di “The American” è basato sul romanzo di Martin Booth “A Very Private Gentleman“. Trama e locations del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 luglio 2021) Andrà in ondasu Iris alle 21 “The” (2010), diretto dal regista olandese Anton Corbijn e con. Tra i lungometraggi diretti da Corbijn ricordiamo “Control” (2007) e “La spia – A Most Wanted Man” (2014). Tra i numerosicon, invece, ricordiamo “Dal tramonto all’alba” (di Robert Rodriguez, 1996) e la trilogia di “Ocean’s Eleven” (di Steven Soderberg, 2001). Il soggetto di “The” è basato sul romanzo di Martin Booth “A Very Private Gentleman“. Trama e locations del ...

