The American: le riprese del film in Italia, tra scherzi e canzoni (Di sabato 10 luglio 2021) Le riprese di The American si sono svolte principalmente in Italia, tra scherzi, canzoni e svariate beffe orchestrate dal sempre esilarante George Clooney. The American è un film del 2010 diretto da Anton Corbijn le cui riprese Italiane sono state effettuate tra settembre e novembre del 2009 nella provincia dell'Aquila. Come accade sovente se sul set è presente George Clooney, le riprese della pellicola sono state costellate di divertentissimi scherzi ai danni del cast e della troupe. Durante le ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 luglio 2021) Ledi Thesi sono svolte principalmente in, trae svariate beffe orchestrate dal sempre esilarante George Clooney. Theè undel 2010 diretto da Anton Corbijn le cuine sono state effettuate tra settembre e novembre del 2009 nella provincia dell'Aquila. Come accade sovente se sul set è presente George Clooney, ledella pellicola sono state costellate di divertentissimiai danni del cast e della troupe. Durante le ...

Advertising

Cernovich : American Stasi. - thereidout : Malcolm Nance: We are in a neo-fascist era in American politics. #reiders - LinkaTv : E' iniziato The American su #iris Clicca qui per classifica tweet: - cinefilosit : #TheAmerican: trama, cast e curiosità sul film con #GeorgeClooney #ILoveCinefilos - TonyBennett__ : RT @Fianna_Saoirse: Hahahaha ?? The Virgin American Corpocratic Capitalism vs. The Chad Brutal Chinese State-Capitalism. -