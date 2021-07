Terrorismo: evaso in Francia, trovato a Terracina. Arrestato tunisino che minacciava attentati suicidi (Di sabato 10 luglio 2021) Radicalizzato, indagato per Terrorismo e droga, evaso da un centro psichiatrico in Francia. È il profilo di un tunisino quarantenne rintracciato e Arrestato a Terracina, in provincia di Latina. L’uomo era evaso lo scorso 29 maggio dalla struttura sanitaria di Bassens ed entrato pochi giorni dopo nel territorio italiano. Terrorismo, minacce e droga Il tunisino, ricercato in ambito Schengen, è indagato in Francia per apologia del Terrorismo e minacce aggravate, nonché per reati contro la persona e in materia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021) Radicalizzato, indagato pere droga,da un centro psichiatrico in. È il profilo di unquarantenne rintracciato e, in provincia di Latina. L’uomo eralo scorso 29 maggio dalla struttura sanitaria di Bassens ed entrato pochi giorni dopo nel territorio italiano., minacce e droga Il, ricercato in ambito Schengen, è indagato inper apologia dele minacce aggravate, nonché per reati contro la persona e in materia ...

