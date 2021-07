Terrorismo, bloccato a Latina tunisino evaso in Francia (Di sabato 10 luglio 2021) commenta La polizia ha rintracciato in un appartamento di Terracina, in provincia di Latina, un 40enne cittadino tunisino evaso il 29 maggio da un centro psichiatrico di Bassens, in Francia. L'uomo è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 luglio 2021) commenta La polizia ha rintracciato in un appartamento di Terracina, in provincia di, un 40enne cittadinoil 29 maggio da un centro psichiatrico di Bassens, in. L'uomo è ...

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo bloccato Terrorismo, bloccato a Latina tunisino evaso in Francia L'uomo è indagato per apologia del terrorismo. Il tunisino aveva anche esaltato l'operato di Mohamed Merah, l'autore degli attentati di Tolosa e Montauban del 2012 in cui rimasero uccise numerose ...

Terrorismo, bloccato un tunisino evaso in Francia IL VIDEO Terrorismo, la Polizia di Stato ha rintracciato in un appartamento di Terracina un quarantenne cittadino tunisino residente in Francia.

