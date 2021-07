Terracina, arrestato terrorista tunisino: era evaso da un centro psichiatrico in Francia (Di sabato 10 luglio 2021) Era evaso da un centro psichiatrico di Bassens (Francia) lo scorso 29 maggio e da allora erano scattate le indagini da parte della Polizia francese. L’uomo in questione è un 44enne tunisino con residenza in Francia ed era ricercato in ambito Schengen: indagato in quel paese per apologia del terrorismo e minacce aggravate, reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Il 44enne, ad aggravare il tutto, aveva esaltato l’operato di Mohamed Merah: l’autore l’autore degli attentati di Tolosa e Montauban del 2012 in cui rimasero uccise numerose persone, era per tanto indicato dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) Erada undi Bassens () lo scorso 29 maggio e da allora erano scattate le indagini da parte della Polizia francese. L’uomo in questione è un 44ennecon residenza ined era ricercato in ambito Schengen: indagato in quel paese per apologia del terrorismo e minacce aggravate, reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Il 44enne, ad aggravare il tutto, aveva esaltato l’operato di Mohamed Merah: l’autore l’autore degli attentati di Tolosa e Montauban del 2012 in cui rimasero uccise numerose persone, era per tanto indicato dalle ...

Advertising

CorriereCitta : Terracina, arrestato terrorista tunisino: era evaso da un centro psichiatrico in Francia - tiber_h : RT @SecolodItalia1: Terrorismo: evaso in Francia, trovato a Terracina. Arrestato tunisino che minacciava attentati suicidi - Giornaleditalia : Terrorista tunisino arrestato in Italia, si trovava a Terracina - SecolodItalia1 : Terrorismo: evaso in Francia, trovato a Terracina. Arrestato tunisino che minacciava attentati suicidi… - robdeangeliss : Tunisino arrestato a Terracina, minacciava atti di terrorismo: era evaso e scappato dalla Francia -