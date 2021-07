Tennis: Vezzali non sarà domani alla finale di Wimbledon (Di sabato 10 luglio 2021) Impossibile un protocollo d'urgenza per la sottosegretaria allo Sport ROMA - domani pomeriggio la Sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali, non potrà presenziare alla finale del torneo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Impossibile un protocollo d'urgenza per la sottosegretaria allo Sport ROMA -pomeriggio la Sottosegretaria con delega allo sport, Valentina, non potrà presenziaredel torneo ...

