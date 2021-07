Tennis, Djokovic: «Spero che l’Italia vinca solo a Wembley. Berrettini? Difficile batterlo, ha talento ed è aggressivo» (Di sabato 10 luglio 2021) «Speriamo che sia una bella partita e che l’Italia possa vincere solo la sera». Queste le parole scaramantiche di Novak Djokovic in un’intervista a Sky in vista del match di domani, 11 luglio alle 15, che lo vedrà giocare contro, sul campo di centrale di Wimbledon, a Matteo Berrettini, primo italiano che raggiunge questo traguardo. «È la prima finale per in uno slam per lui – spiega Djokovic – la trentesima per me, Spero che l’esperienza mi possa aiutare, ma lui sta giocando il miglior Tennis della sua carriera, ha uno dei migliori servizi nel mondo». ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) «Speriamo che sia una bella partita e chepossa vincerela sera». Queste le parole scaramantiche di Novakin un’intervista a Sky in vista del match di domani, 11 luglio alle 15, che lo vedrà giocare contro, sul campo di centrale di Wimbledon, a Matteo, primo italiano che raggiunge questo traguardo. «È la prima finale per in uno slam per lui – spiega– la trentesima per me,che l’esperienza mi possa aiutare, ma lui sta giocando il migliordella sua carriera, ha uno dei migliori servizi nel mondo». ...

