Temptation Island, Valentina: la velenosa frecciatina per Giulia

Valentina Nulli Augusti è stata una delle protagoniste di Temptation Island. La donna purtroppo è uscita dal programma senza il suo fidanzato Tommaso, e adesso in una recente intervista ha voluto anche lanciare una frecciatina alla tentatrice Giulia che lo ha sedotto. Valentina Nulli Austi ha deciso di partecipare a Temptation Island per cercare di mettere un freno alla morbosa gelosia del suo fidanzato Tommaso Eletti.

