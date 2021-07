Temptation Island | Manuela Carriero sul fidanzato Stefano Sirena | “Lo facciamo sporco”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 luglio 2021)2021 è appena iniziato, ma già al suo secondo appuntamento tv ha riservato dei colpi di scena inaspettati, come la scoperta didi un video compromettente in cui la fidanzata,, dichiara di non sentirsi più attratta da lui e che l’approccio sessuale tra loro sia “”. L’occasione della scoperta è un nuovo falò dove, in un video incriminato mostrato alsi lascia andare a più di una verità scomoda sue sui motivi per i quali lei spesso lo respinga ...