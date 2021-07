Teatro | Calbi Inda | ‘Mattarella a Siracusa testimonia centralità della cultura per l’Italia’**

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 luglio 2021) “Il PresidenteRepubblica viene a ricordarci che laè al centro dell’Italia, di cui è il patrimonio essenziale da proteggere, valorizzare e tramandare: voglio interpretare la sua presenza come una sottolineatura di quanto recita la nostra Costituzione all’articolo 9, ovvero che la Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica; tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artisticoNazione. Il presidente Mattarella arriva in un luogo, il teatro greco di, dove si sono seduti Eschilo e anche Platone, che dalla Grecia venne a dialogare con i tiranni di allora per contribuire a ...