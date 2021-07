sportli26181512 : Tardelli: 'Possesso veloce e super Barella, li battiamo così. Immobile? Lo aspetto': Tardelli: 'Possesso veloce e s… - Gazzetta_it : #Euro2020 #ItaliaInghilterra, Tardelli: 'Possesso veloce e super Barella, vinciamo così' -

Fabio Capello e Gianfranco Zola: gli uomini gol che hanno violato il tempo di Wembley. Marco: l'uomo gol della prima vittoria contro l'Inghilterra in un grande torneo internazionale. Europeo 1980, 1 - 0: da allora ci temono (e soffrono) un po' di più. Non perderti le nostre ...... Marco. Ecco come si è espresso a La Gazzetta dello Sport in merito alla finale contro l' Inghilterra : 'Come si mettono in difficoltà gli inglesi? Facendo il nostropalla . Veloce,...Un eroe del 1982 come Tardelli, dopo un pareggio contro la Polonia in una delle ... uno strato di protezione in più per il sistema di possesso dell’Italia. È come se Jorginho avesse dato fondamenta ...Barella è l’incursore assatanato che li completa, il Kanté dell’Italia, il Tardelli della generazione-X ... La Spagna preferisce addormentare il ritmo, intrattenersi nel possesso, attendere ...