Stefania Orlando: la risposta alla frecciatina di Ceniccola (Di sabato 10 luglio 2021) Stefania Orlando, accusata in questi giorni da Alessio Ceniccola di opportunismo nei confronti di Tommaso Zorzi ai tempi del Grande Fratello Vip 5, rimanda le accuse al mittente difendendosi attraverso i social, con una frecciatina rivolta al diretto interessato. La quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 si è conclusa da mesi, ma in questi giorni l’amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi è tornata al centro dell’attenzione. Questa volta a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 luglio 2021), accusata in questi giorni da Alessiodi opportunismo nei confronti di Tommaso Zorzi ai tempi del Grande Fratello Vip 5, rimanda le accuse al mittente difendendosi attraverso i social, con unarivolta al diretto interessato. La quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 si è conclusa da mesi, ma in questi giorni l’amicizia trae Tommaso Zorzi è tornata al centro dell’attenzione. Questa volta a Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

PasqualeMarro : #StefaniaOrlando tutti contro di lei: “Opportunista” - Giadahsospesap1 : RT @divanomat: Stefania Orlando con il nuovo taglio di capelli, that’s it that’s the tweet - divanomat : Stefania Orlando con il nuovo taglio di capelli, that’s it that’s the tweet - blogtivvu : Stefania Orlando risponde piccata alla frecciatina dell’ex di Uomini e Donne – VIDEO - Novella_2000 : Ex di UeD: “Stefania Orlando? Intelligente a legarsi a Tommaso Zorzi”, lei risponde alla frecciatina -