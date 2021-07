Stazione di Topolò Postaja Topolove Domenica 11 luglio

Leggi su udine20

(Di sabato 10 luglio 2021) Laapre i suoi lavori verso le sette del mattino con una Preghiera laica per il paese di, eseguita dal fisarmonicista Paolo Forte. In tarda mattinata, verso le undici, incontro con il Teatro Valdoca: la poeta Mariangela Gualtieri e il regista teatrale Cesare Ronconi presentano Album dei Giuramenti e Tavole dei Giuramenti. Il lavoro è il frutto di due anni di incontri e seminari, culminati con la formazione da parte del regista di un gruppo di dodici giovani attori. Con loro, Ronconi e Gualtieri hanno condiviso, negli spazi e nel verde di L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, tre mesi di vita in comune che hanno portato alla formazione ...