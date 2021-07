Spoleto Festival: si chiude con l’Accademia di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano (Di sabato 10 luglio 2021) Si chiude domani domenica 11 luglio la sesSantaquattresima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Il tradizionale concerto finale nella Piazza del Duomo è affidato alla bacchetta di Antonio Pappano che guida l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il concerto è stato anticipato alle ore 18.30 (anziché ore 20.30) per permettere al pubblico di seguire anche la finale dei campionati europei di calcio, prevista domani sera in seguito alla vittoria dell’Italia alle semifinali. Il programma del concerto guarda alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021) Sidomani domenica 11 luglio la sesquattresima edizione deldei Due Mondi di. Il tradizionale concerto finale nella Piazza del Duomo è affidato alla bacchetta diche guida l’Orchestra delNazionale di. Il concerto è stato anticipato alle ore 18.30 (anziché ore 20.30) per permettere al pubblico di seguire anche la finale dei campionati europei di calcio, prevista domani sera in seguito alla vittoria dell’Italia alle semifinali. Il programma del concerto guarda alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Spoleto Festival Inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Alberghiero 'De Carolis' ... sono alcuni dei numeri della palestra dell'Istituto Alberghieo 'Giancarlo De Carolis' di Spoleto, di proprietà della Provincia di Perugia, inaugurata questa mattina nella città del Festival. Una ...

A Spoleto si chiude il Festival dei Due Mondi Cala il sipario sulla 64/a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto: domani il tradizionale concerto finale in piazza del Duomo sarà affidato alla bacchetta di Antonio Pappano, alla guida dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di ...

Cala il sipario sul Due mondi, quasi 20 mila le presenze. Domenica concerto diretto da Pappano Cala il sipario sulla 64esima edizione del Festival dei Due mondi di Spoleto: domenica il tradizionale concerto finale in piazza del Duomo sarà affidato alla bacchetta di Antonio Pappano, alla guida d ...

