Spezia, Thiago Motta: “Sono la persona giusta al momento giusto” (Di sabato 10 luglio 2021) Thiago Motta è stato presentato come nuovo allenatore dello Spezia al centro sportivo Ferdeghini di La Spezia. L’ex Genoa, che subentra a Vincenzo Italiano, già tra pochi giorni inizierà il ritiro con le Aquile, a Prato allo Stelvio, per preparare la nuova stagione. “Italiano ha fatto un grande lavoro e ora ci Sono io, penso di cercare di migliorare la squadra, aumentare il livello del club e questa è la nostra priorità. Italiano faceva un calcio propositivo, in cui si cercava di avere iniziativa ed è quello che rappresenta la storia di questo club, la gente che viene allo stadio va rispettata così come la ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021)è stato presentato come nuovo allenatore delloal centro sportivo Ferdeghini di La. L’ex Genoa, che subentra a Vincenzo Italiano, già tra pochi giorni inizierà il ritiro con le Aquile, a Prato allo Stelvio, per preparare la nuova stagione. “Italiano ha fatto un grande lavoro e ora ciio, penso di cercare di migliorare la squadra, aumentare il livello del club e questa è la nostra priorità. Italiano faceva un calcio propositivo, in cui si cercava di avere iniziativa ed è quello che rappresenta la storia di questo club, la gente che viene allo stadio va rispettata così come la ...

