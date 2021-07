(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la ‘stesa’ – cioè gliall’impazzata durante raid intimidatori – di giovedì sera, con il ritrovamento di ben 26 bossoli al Parco Verde di(Na), don Maurizio, parroco in prima linea nella lotta contro i roghi che devastano il territorio, autore di denunce contro lo spaccio di droga, ha deciso dire i campi estivi organizzati per idel quartiere. “Ho sospeso ilin parrocchia con decine di, perché non era possibile andare avanti dopo quello che è successo giovedì ...

Advertising

anteprima24 : ** #Spari a #Caivano, don Patriciello blocca campo estivo per i bambini ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie A #Caivano don Patricello chiude il #Grest per i ragazzi dopo gli spari -… - anteprima24 : ** #Spari nella notte a #Caivano, #Colloquio #Carfagna - #Lamorgese ** - rep_napoli : Spari nel Parco verde di Caivano: trovati 26 bossoli [aggiornamento delle 09:53] - rep_napoli : Spari nel Parco verde di Caivano: trovati 26 bossoli [aggiornamento delle 09:47] -

Ultime Notizie dalla rete : Spari Caivano

"Mi hanno avvisato di una 'stesa' accaduta ae mi è stato chiesto se volessi confermare la mia visita. Ho risposto che ci sarei andata, a maggior ragione dopo questo episodio. Chiudo a ...E' questo il grido di allarme di don Maurizio Patriciello , il parroco diche dopo la ... Si sono cominciati a sentire, c'è voluto poco per capire che non erano fuochi d'artificio ma erano ...Dopo la stesa - cioè gli spari all'impazzata durante raid intimidatori - di giovedì sera, con il ritrovamento di ben 26 bossoli al Parco Verde di Caivano, don Maurizio ...Il parroco della 167 di Caivano preoccupato per i bambini: dopo quanto accaduto giovedì sera ci dobbiamo fermare, così non è possibile andare avanti ...