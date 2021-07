Spagna, le aperture dei quotidiani sportivi (Di sabato 10 luglio 2021) Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli oggi in edicola: AS: “Quiero Triunfar en el Madrid” (“Voglio vincere con il Real Madrid”) Marca: “Se dispara la temperatura” (“Aumenta la temperatura“) Sport: “Messi se cia con la Historia” e “Koeman habla claro” (“Messi è chiamato alla storia” e “Koeman parla chiaro“) Mundo Deportivo: “Finalissima” Foto: Twitter As, Mundo deportivo, Sport e Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Ecco le prime pagine dei principalispagnoli oggi in edicola: AS: “Quiero Triunfar en el Madrid” (“Voglio vincere con il Real Madrid”) Marca: “Se dispara la temperatura” (“Aumenta la temperatura“) Sport: “Messi se cia con la Historia” e “Koeman habla claro” (“Messi è chiamato alla storia” e “Koeman parla chiaro“) Mundo Deportivo: “Finalissima” Foto: Twitter As, Mundo deportivo, Sport e Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Italia in finale, grande delusione in Spagna. Le aperture: 'Maledetti rigori' - TuttoMercatoWeb : Italia in finale, grande delusione in Spagna. Le aperture: 'Maledetti rigori' - infoitsport : Le aperture spagnole - La Spagna ha fame di vittoria prima della sfida alla Svizzera: 'Sogniamo' -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna aperture Cosa fare a Roma nel weekend del 10 e 11 luglio Nuove aperture - Il Gianfornaio a piazza di Spagna Celebre panificio romano nato negli anni ottanta, Il Gianfornaio ha aperto una nuova sede a pochi passi da piazza di Spagna in via di S. ...

Variante Delta: stretta su Olimpiadi, Francia chiude, UK boom contagi Il riferimento è a Spagna e Portogallo che, di fronte alle vaccinazioni di massa, hanno deciso le ... per chiedere un ripensamento al premier britannico, definendo le aperture 'pericolose e premature'. ...

Italia in finale, le aperture francesi: "Cuore azzurro, la Spagna eliminata ai rigori" TUTTO mercato WEB UEFA EURO 2020 in numeri 3 La Svizzera ha giocato tre partite nelle fasi a eliminazione diretta EURO nella sua storia, ed è sempre andata ai rigori. Gli svizzeri non avevano mai segnato tre gol in una fa ...

La 500X si ispira alle barche di lusso: ecco la serie speciale Yacht Club Capri Arriva l’estate e la 500X si guadagna la variante «open air» con il tetto apribile di tela ispirato a quello della 500C. Debutterà sul mercato con ...

Nuove- Il Gianfornaio a piazza diCelebre panificio romano nato negli anni ottanta, Il Gianfornaio ha aperto una nuova sede a pochi passi da piazza diin via di S. ...Il riferimento è ae Portogallo che, di fronte alle vaccinazioni di massa, hanno deciso le ... per chiedere un ripensamento al premier britannico, definendo le'pericolose e premature'. ...3 La Svizzera ha giocato tre partite nelle fasi a eliminazione diretta EURO nella sua storia, ed è sempre andata ai rigori. Gli svizzeri non avevano mai segnato tre gol in una fa ...Arriva l’estate e la 500X si guadagna la variante «open air» con il tetto apribile di tela ispirato a quello della 500C. Debutterà sul mercato con ...