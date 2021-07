Spagna e variante Delta, boom casi tra giovani (non vaccinati). Turismo, calcio e movida le cause (Di sabato 10 luglio 2021) Tutta l’Europa è in verde nella mappa settimanale dell’Ecdc sull’incidenza del Covid. Fanno eccezione la Spagna, con la gran parte delle regioni in rosso, e Cipro, in rosso scuro, i colori che indicano un incremento dei contagi. L’Irlanda e ampie aree del territorio dei Paesi Bassi e della Svezia sono colorate in giallo. per questo Il ministero della Salute ha lanciato un’allerta a tutti gli assessori regionali alla Sanità per chiedere maggiore attenzione e ulteriori sforzi di contenimento per evitare la crescita dei casi di Covid dovuti a turisti e tifosi. Nella circolare firmata da Giovanni Rezza c’è una “allerta internazionale variante ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 luglio 2021) Tutta l’Europa è in verde nella mappa settimanale dell’Ecdc sull’incidenza del Covid. Fanno eccezione la, con la gran parte delle regioni in rosso, e Cipro, in rosso scuro, i colori che indicano un incremento dei contagi. L’Irlanda e ampie aree del territorio dei Paesi Bassi e della Svezia sono colorate in giallo. per questo Il ministero della Salute ha lanciato un’allerta a tutti gli assessori regionali alla Sanità per chiedere maggiore attenzione e ulteriori sforzi di contenimento per evitare la crescita deidi Covid dovuti a turisti e tifosi. Nella circolare firmata da Giovanni Rezza c’è una “allerta internazionale...

