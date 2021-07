Sospeso lo sciopero dei trasporti previsto a Roma per il 12 luglio 2021: l’annuncio (Di sabato 10 luglio 2021) Non ci sarà lo sciopero previsto a Roma inizialmente previsto per il prossimo 12 luglio 2021. Lo stato di agitazione avrebbe dovuto riguardare l’intera rete (bus, filobus, tram, metropolitane e le ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo), con servizio garantito fino alle 8.30 di mattina e dalle 17 alle 20. Nelle scorse ore tuttavia è arrivato l’annuncio di Atac: “Lo sciopero indetto dalla Faisa Cisal sulla rete Atac, previsto dalle ore 0.01 del 12 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) Non ci sarà loinizialmenteper il prossimo 12. Lo stato di agitazione avrebbe dovuto riguardare l’intera rete (bus, filobus, tram, metropolitane e le ferrovie regionali-Lido, Termini-Centocelle e-Civitacastellana-Viterbo), con servizio garantito fino alle 8.30 di mattina e dalle 17 alle 20. Nelle scorse ore tuttavia è arrivatodi Atac: “Loindetto dalla Faisa Cisal sulla rete Atac,dalle ore 0.01 del 12 ...

