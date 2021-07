Sondaggi politici | niente sorpasso | la Lega resta prima Il PD si riavvicina a Fratelli d’Italia

(Di sabato 10 luglio 2021) Dopo il grande avvicinamento di questi ultimi tempi, in molti erano convinti che questa settimana sarebbe stata caratterizzata daldialla. Invece non solo il partito guidato da Giorgia Meloni non è riuscito a scavalcare gli alleati di coalizione, ma per lavolta dopo molti mesi deve fare i conti L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Di roberto.naccarella - 10/07/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Dopo il grande avvicinamento di questi ultimi tempi, in molti erano convinti che questa settimana sarebbe stata caratterizzata ...accompagnano " anche Sergio Mattarella sarà a Wembley per la finale contro l'Inghilterra ... Se si pensa che c'è una personalità come Giuseppe Conte, ai vertici deidi gradimento, ci ...Chiamati alle urne per la seconda volta in soli sei mesi, questa domenica, 11 luglio, i bulgari eleggeranno il nuovo Parlamento. Dopo il voto precedente, svoltosi il 4 aprile, si era formato un Parlam ...Lo stratega della campagna elettorale al lavoro tra sondaggi, algoritmi e immagine. Città divisa in quattro maxi-zone ...