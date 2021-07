«Siamo state drogate e violentate»: cosa sappiamo delle indagini sul presunto stupro di Gallipoli (Di sabato 10 luglio 2021) Due ragazze venete di 19 anni hanno raccontato di aver subito una violenza sessuale a Gallipoli, in provincia di Lecce. Le due sono state ritrovate in stato di alterazione psicofisica nel bed & breakfast che avevano preso in affitto in Salento. Ai carabinieri hanno riferito di essere state drogate e poi abusate da due giovani conosciuti la sera precedente davanti a un bar della cittadina. Gli accertamenti clinici effettuati nell’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli non hanno evidenziato segni di violenza fisica e il test tossicologico ha escluso l’assunzione di sostanze stupefacenti come la ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) Due ragazze venete di 19 anni hanno raccontato di aver subito una violenza sessuale a, in provincia di Lecce. Le due sonoritrovate in stato di alterazione psicofisica nel bed & breakfast che avevano preso in affitto in Salento. Ai carabinieri hanno riferito di esseree poi abusate da due giovani conosciuti la sera precedente davanti a un bar della cittadina. Gli accertamenti clinici effettuati nell’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” dinon hanno evidenziato segni di violenza fisica e il test tossicologico ha escluso l’assunzione di sostanze stupefacenti come la ...

repubblica : ?? San Donato Milanese, morte le due giovani scomparse. Una delle donne aveva lanciato l'allarme: 'Siamo state inves… - michiamanoash_ : comunque ieri ero a 650 tipo non ricordo e siamo a 700+, ceh tutta sta gente da dove sbuca? bho vabbè vi amo. ci te… - PublicE65379691 : @silviaaaaa28 Chissà se lunedì la massa si sveglierà realizzando che siamo in ginocchio Che questa settimana più… - rudeNemo_ : io e mia sorella oggi dobbiamo andare in un posto dove non siamo mai state quindi ho guardato più o meno la strada… - barckotara : @bonucci_leo19 ..anche grazie alla vostra carica e unione che ci state regalando in questo periodo una felicità dim… -