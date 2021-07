Siamo pronti per fare turismo nello Spazio? (Di sabato 10 luglio 2021) Da sinistra, Richard Branson, Jeff Bezos e Wally Funk (foto Virgin Galactic e Blue Origin)Luglio è un mese caldissimo per il nascente turismo spaziale. L’11 luglio sir Richard Branson sarà a bordo della sua Vss Unity con altre 5 persone. Mentre il 20 sarà la volta di Jeff Bezos, che con la New Shepard punta ad arrivare più in alto della concorrenza britannica, superando la linea di Kármán (la soglia immaginaria posta a 100 chilometri di altezza oltre la quale per la Fédération Aéronautique Internationale si può dire di essere davvero andati nello Spazio). Nell’attesa di queste nuove missioni spaziali, quanto vale il ... Leggi su wired (Di sabato 10 luglio 2021) Da sinistra, Richard Branson, Jeff Bezos e Wally Funk (foto Virgin Galactic e Blue Origin)Luglio è un mese caldissimo per il nascentespaziale. L’11 luglio sir Richard Branson sarà a bordo della sua Vss Unity con altre 5 persone. Mentre il 20 sarà la volta di Jeff Bezos, che con la New Shepard punta ad arrivare più in alto della concorrenza britannica, superando la linea di Kármán (la soglia immaginaria posta a 100 chilometri di altezza oltre la quale per la Fédération Aéronautique Internationale si può dire di essere davvero andati). Nell’attesa di queste nuove missioni spaziali, quanto vale il ...

gigiodonna1 : Ci siamo. Pronti per la finale ????#EURO2020 @azzurri #VivoAzzurro - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Bonucci: “Il mister ha lavorato sulla testa, ridandoci fiducia, entusiasmo e autostima” La not… - Italbasket : ?? No, non è stato un sogno Ci siamo svegliati con la paura che lo fosse. E invece siamo pronti per andare a Tokyo… - ChiaraGemmaM5S : @GiuseppeConteIT e @beppe_grillo hanno concordato di dare il via al nuovo corso del @Mov5Stelle. Un risultato ragg… - mongler_chief : RT @gigiodonna1: Ci siamo. Pronti per la finale ????#EURO2020 @azzurri #VivoAzzurro -