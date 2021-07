Sì unanime al testo Cartabia: via la prescrizione targata Bonafede (Di sabato 10 luglio 2021) Alla fine, dopo una lunga e difficilissima giornata di trattative, la ministra Cartabia e il premier Draghi sono riusciti a porre il sigillo sulla riforma del processo penale con il consenso di tutta la maggioranza. L’atto conclusivo è arrivato intorno alle 20.30, quando il presidente ha chiesto al Consiglio dei ministri se tutti avrebbero sostenuto convintamente il testo della riforma e sarebbero stati leali in Parlamento: nessuna obiezione tra i presenti. È passata così la proposta della guardasigilli su processo e prescrizione. Non un voto formale ma il sostegno unanime al testo. Prima però gli ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Alla fine, dopo una lunga e difficilissima giornata di trattative, la ministrae il premier Draghi sono riusciti a porre il sigillo sulla riforma del processo penale con il consenso di tutta la maggioranza. L’atto conclusivo è arrivato intorno alle 20.30, quando il presidente ha chiesto al Consiglio dei ministri se tutti avrebbero sostenuto convintamente ildella riforma e sarebbero stati leali in Parlamento: nessuna obiezione tra i presenti. È passata così la proposta della guardasigilli su processo e. Non un voto formale ma il sostegnoal. Prima però gli ...

Ultime Notizie dalla rete : unanime testo Giustizia, Cartabia:importante unanimità Cdm, ora lealtà partiti Che si sia riusciti ad approdare ad un testo condiviso e comunque incisivo rende il traguardo ... intervistata dal Corriere all'indomani del contrastato quanto unanime ok del Governo alla sua proposta ...

Il ddl penale piace ai partiti ma spacca i Cinque stelle tentati dall'addio a Draghi I partiti, da Leu alla Lega, hanno festeggiato il sì unanime e lodato il metodo Cartabia. Mai si ...hanno già annunciato che arriveranno "col coltello tra i denti" e pronti a rivoluzionare il testo a ...

M5s-Draghi, Sganga: “Movimento valuti permanenza. Politica deve tutelare i più deboli” È un momento difficile, lo sappiamo, ma solo l’unità del M5S può essere la risposta a questa situazione. “Lo smantellamento della riforma sulla prescrizione, voluta dall’allora ministro Bonafede e da ...

