Servizio 118 Campania | SMI | «La Regione e le ASL riconoscano le pregresse remunerazioni Basta vessazioni»

(Di sabato 10 luglio 2021) La richiesta dell’ASL Napoli 2 Nord di voler recuperare le somme che erano state date in funzione di una remunerazione aggiuntiva ai medici inpresso il 118 riapre, inspiegabilmente, una vertenza che sembrava ormai conclusa così Luigi De Lucia, Segretario Regionaledel Sindacato Medici Italiani interviene in merito alla vicenda, rendendo pubblica la lettera inviata a tutti vertici dell’ASL Napoli 2 Nord. Ild’urgenza sanitaria insta subendo da molto tempo un’opera di demolizione a seguito di scelte politiche miopi. Non èta la lunga vertenza di questi mesi a ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: La richiesta dell’ASL Napoli 2 Nord di voler recuperare le somme che erano state date in funzione di una remunerazione aggiun… - AssoCare : La richiesta dell’ASL Napoli 2 Nord di voler recuperare le somme che erano state date in funzione di una remunerazi… - BroginiAlessio : Percentuale di punti vinti con la 2° di servizio a #Wimbledon2021 #Berrettini 61,4% (118/192) #Hurkacz 58% (101/1… - ilSipontinoNet : Servizio di Emergenza-Urgenza di #Foggia ?? '..Una delle lacune alla quale porre subito rimedio è il numero insuffic… - sysmanet : Vigili del Fuoco, servizio elisoccorso 118 e CNSAS -

Ultime Notizie dalla rete : Servizio 118

Agenzia ANSA

Immediatamente accorsi gli operatori del: a causa del violentissimo impatto la giovane ha ... Presenti anche i tecnici delgas. Sara Pacitto 0 shares... con l'ausilio di videocamere posizionate all'interno e all'esterno della postazione delsono ... mentre per il monopolitano, ancora in, è stata applicata la misura della sospensione dell'...La richiesta dell’ASL Napoli 2 Nord di voler recuperare le somme che erano state date in funzione di una remunerazione aggiuntiva ai medici in servizio presso il 118 riapre, inspiegabilmente, una ...Avviate le indagini, con l’ausilio di videocamere posizionate all’interno e all’esterno della postazione del 118 sono stati registrati tutti ... mentre per il monopolitano, ancora in servizio, è stata ...