Serie C | calciomercato | ecco tutti i movimenti del Girone B

DiMarzio : #Calciomercato | #Ujkani verso la #SerieB: trattativa con l'#Alessandria - sportli26181512 : Centrocampo Juve: tra McKennie, Rabiot e Ramsey uno è di troppo: Centrocampo Juve: tra McKennie, Rabiot e Ramsey un… - tuttomonza : Frattesi giocherà in Serie A, ma non con la maglia del Sassuolo. Tre club su di lui #SerieA #Frattesi - DividendProfit : Calciomercato, -9% sui valori pre-pandemia. Lukaku salva la Serie A - Cucciolina96251 : RT @clubdoria46: #Calciomercato #Sampdoria, Frank #Ribery vuole la #SerieA #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Serie calciomercato

Sky Sport

Secondo quanto riferito da Tuttobari.com, l'obiettivo sarebbe Alessandro Rossi , classe '97 che nella passata stagione ha vestito la maglia della Viterbese inC. Prima di chiudere l'operazione, ...La strada maestra era la cessione di Aaron Ramsey, per vari motivi: l'ingaggio, la plusvalenza, la discontinuità per i problemi fisici. Ma la difficoltà a trovargli una nuova sistemazione (per quanto ...Con il tesseramento del portiere Simone Tatonetti, l’Atlante Grosseto di mister Alessandro Izzo, getta la maschera e sicuramente punterà ai quartieri alti del prossimo campionato nazionale di Serie “B ...Signor Melli secondo lei nel calcio di oggi si potrà mai ripetere un miracolo come ... andai al Milan nello scambio con i blucerchiati con Gullit”. Il suo primo goal in serie A lo ha segnato a Tacconi ...