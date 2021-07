Serie A | Motta si presenta allo Spezia | “Posto giusto al momento giusto”

(Di sabato 10 luglio 2021) LaA sta per ripartire e loha sceltocome allenatore e oggi ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Da Thiago, tra i protagonisti della Nazionale che nel 2012 perse la finale dell'europeo contro la Spagna , anche un pronostico sulla finale che domani vedrà la Nazionale contendere il titolo ...'Mercato? Necessità condivise, sappiamo cosa serve' leggi ancheA, tutti gli acquisti ufficiali (finora) Il livello dello Spezia che Thiagovuole alzare passa anche dal mercato. Tenere i ...Thiago Motta è stato presentato oggi come nuovo allenatore dello Spezia. Prima conferenza stampa nella sua nuova avventura, ancora in Liguria dove aveva già allenato il Genoa in Serie A. "La nostra pr ...L’esperienza di Thiago Motta come allenatore dello Spezia è cominciata ufficialmente con la conferenza stampa di presentazione. Le sue parole raccolte da cittadellaspezia.com. RITORNO IN SERIE A – “È ...