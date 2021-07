“Scusi, chi ha fatto palo?”: la scena cult di Fantozzi durante Inghilterra-Italia e tutte le volte che le due Nazionali sono finite nei film (Di sabato 10 luglio 2021) Staccare i telefoni. Sì, pure se è domenica: sia mai che a un megadirettore galattico venga in mente di guardare la corazzata Potemkin (Kotiomkin per l’occasione) con i dipendenti (e successivo dibattito). Meglio la familiare di birra Italiana gelata ed effetti sonori connessi, ma evitate il vestaglione di flanella visto il clima e pure la frittatona di cipolle con 40 gradi non è proprio indicatissima. Birra, frittatona di cipolle e rutto libero: ci fosse un disciplinare dell’Italia-Inghilterra calcistico, non potrebbe che basarsi rigorosamente su questi elementi. Perché Italia-Inghilterra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Staccare i telefoni. Sì, pure se è domenica: sia mai che a un megadirettore galattico venga in mente di guardare la corazzata Potemkin (Kotiomkin per l’occasione) con i dipendenti (e successivo dibattito). Meglio la familiare di birrana gelata ed effettiri connessi, ma evitate il vestaglione di flanella visto il clima e pure la frittatona di cipolle con 40 gradi non è proprio indicatissima. Birra, frittatona di cipolle e rutto libero: ci fosse un disciplinare dell’calcistico, non potrebbe che basarsi rigorosamente su questi elementi. Perché...

Advertising

borghi_claudio : Scusi Presidente, non ha letto bene. Sul cartello non va scritto 'divieto di ingresso' e basta, va scritto 'divieto… - fattoquotidiano : “Scusi, chi ha fatto palo?”: la scena cult di Fantozzi durante Inghilterra-Italia e tutte le volte che le due Nazio… - Eumeo3 : @matteorenzi mi scusi ma la verità di chi!? al massimo la sua. saranno gli storici a raccontare cosa è accaduto in… - larry88lachance : RT @FrancescaCphoto: 'Scusi, chi ha fatto palo?' Siete tutti pronti per domenica davanti alla TV con la frittatona di cipolle, familiare d… - massmazz1 : @Guido07261 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Scusi…Il Viminale nelle mani di chi? -