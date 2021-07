Scozia | l’appello al Mancio | “Salvaci Roberto | sei la nostra speranza finale”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 luglio 2021) Prima pagina del The National, quotidiano indipendente scozzese, che nell’edizione odierna dedica l’apertura ad un Mancini versione Braveheart: “Save us, you’re our… Final hope. (We can’t take another 55 years of them banging on about this” “, tu sei la. (Non possiamo sopportare altri 55 anni di ‘loro’ che si vantano” Today's front page: Save us, you're our final hope! pic.twitter.com/fezSta4ohE — The National (@ScotNational) July 10, 2021 Foto: Twitter The National L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.