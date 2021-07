Scirocco tour | le date dei concerti estate 2021 de Il Cairo

(Di sabato 10 luglio 2021) ROMA – Annunciato ilestivo di Gulino, che toccherà Roma, Molinella (BO), Padova, Bergamo, La Maddalena (SS) e Marsala (TP). Il cantautore d’origine siciliana, conosciuto per la sua lunga attività come frontman e autore dei Marta sui Tubi, porterà dal vivo il suo ultimo singolo “Muovere Maree”, nato dalla collaborazione con il Consorzio ZdB, i brani del suo primo disco solista “Urlo gigante” e alcuni brani della sua carriera con i Marta. Con lui, sul palco, il chitarrista Fabio Genco. Venerdì 25 giugno, nella notte di San Giovanni, è uscito il singolo Muovere Maree, dedicato al giorno più lungo dell’anno. É un sogno onirico, una visione immaginifica, allegoria ...

Sabato 19 è in programma il primo concerto con Riva+ e concluderà il primo lungo week end lo stand up di Luca Ravenna con Edoardo Ferrario con il loro Cachemire Summer.