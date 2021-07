Scandalo alla Copa America: tifosi falsificano test Covid per poter entrare al Maracanà (Di sabato 10 luglio 2021) Scandalo in Brasile per la finale di Copa America 2021 tra i verdeoro e l’Argentina, in programma alle 2 di notte italiane. Alcuni tifosi hanno infatti falsificato i loro test Covid-19 per poter entrare allo stadio Maracanà e assistere dal vivo alla partita. La CONMEBOL, infatti, ha dato da poche ore l’ok per aprire lo stadio al 10% della capienza, dunque 7.800 spettatori. Ma questo Scandalo macchia la decisione, visto che è stato affermato come siano stati trovati una “considerevole quantità di ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021)in Brasile per la finale di2021 tra i verdeoro e l’Argentina, in programma alle 2 di notte italiane. Alcunihanno infatti falsificato i loro-19 perallo stadioe assistere dal vivopartita. La CONMEBOL, infatti, ha dato da poche ore l’ok per aprire lo stadio al 10% della capienza, dunque 7.800 spettatori. Ma questomacchia la decisione, visto che è stato affermato come siano stati trovati una “considerevole quantità di ...

