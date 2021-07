Sara Pedri | ginecologa scomparsa | trasferito primario del reparto L’Apss | “Tutelare serenità di pazienti e personale”

(Di sabato 10 luglio 2021) Una prima svolta nella vicenda della dottoressa, la giovanein servizio all’ospedale di Trento di cui si sono perse le tracce dal 4 marzo scorso. Ildeldi ostetricia e ginecologia, Saverio Tateo, saràin un’altra unità operativa, perché è proprio nella struttura sanitaria che sarebbe cresciuto il profondo disagio, umano e professionale, della donna, che si era dimessa dall’incarico il giorno precedente la. La sua auto era stata ritrovata non lontano da un lago, ma le ricerche del corpo finora non hanno dato alcun ...

Chiara di Trento per chiarire le condizioni di lavoro all'interno del reparto dopo la scomparsa della giovane ginecologa. Dalla documentazione - informa l'Azienda sanitaria - emergono ...stato trasferito il primario del reparto dove lavorava, la giovane dottoressa scomparsa dopo essere stata 'umiliata e schiaffeggiata a Trento' per il solo fatto - sembrerebbe - di essersi specializzata a Catanzaro. A partire da lunedì 12 ...La Fp Cgil: «Auspichiamo che si vada fino in fondo per completare l'accertamento di eventuali ulteriori responsabilità per quanto emerso dalle audizioni» LE DIMISSIONI DI BENETOLLO Il direttore genera ...Il primario del reparto di ostetricia dell’ospedale S.Chiara di Trento è stato trasferito in un’altra unità operativa dopo le indagini ...