Sara Pedri | arriva la conferma delle dimissioni | le novità

(Di sabato 10 luglio 2021)te ledel direttore dell’Azienda Provinciale di Trento: terminate le ispezioni del Ministero ScreenPier Paolo Benetollo, il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, con una lettera hato la decisione di dimettersi dal ruolo che ricopriva. I motivisono la ridel primario Saverio Tateo del reparto dove lavorava, la ginecologa di 31 anni scomparsa il 4 marzo, avvenuta lo scorso 7 giugno. La giunta della Provincia Autonoma non ...

Corriere : Le lettere di Sara Pedri: «Aiuto, in quel reparto vivo nel terrore» - _CarlottaMiller : RT @Libero_official: Trasferito il primario di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa da 4 mesi. Si faceva chiamare 'sovrano illuminato'. Le d… - marinellafly12 : RT @KCelinechoo: @repubblica Il primario non doveva essere trasferito ma licenziato se è stato lui ad indurre la giovane medico ad un gesto… - Nutizieri : Giallo Sara Pedri, trasferito il direttore di Ginecologia : 'Situazione critica'. E il direttore dell'Azienda sanit… - Libero_official : Trasferito il primario di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa da 4 mesi. Si faceva chiamare 'sovrano illuminato'. L… -

Se così fosse, si farebbe torto in primo luogo al dramma vissuto dalla famigliae si rischierebbe di non dare il giusto tempo e spazio all'accertamento dei fatti, per puntare invece tutto su un ...La commissione interna sul 'Caso', la vicenda della ginecologa scomparsa da 4 mesi, ha concluso ieri sera i propri lavori e questa mattina l'Azienda sanitaria ha comunicato una decisione presentata come 'necessaria' sulle base ...Escono di scena a sorpresa la Vicepresidente Carmen Calvo, il ministro dello Sviluppo, José Luis Ábalos e il capo del Gabinetto, e braccio destro del presidente Sánchez, Iván Redondo ...Il primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale S.Chiara di Trento, Saverio Tateo, verrà trasferito a un'altra unità operativa a partire da lunedì. Lo ha deciso la stessa Azienda pro ...