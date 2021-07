Sangiovanni si racconta | tra successi e paure

(Di sabato 10 luglio 2021), uscito dalla scuola di Amici 2020 come secondo classificato, sta collezionando grandissiminel mondo della musica. Il giovane artista con Malibù è riuscito a conquistare il disco d’oro in Svizzera, collezionando inoltre 54 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma Youtube. Per ‘Sangio’ la partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi, è stata una consacrazione sotto ogni punto di vista. Nella scuola più famosa dagli italiani, oltre a far emergere il suo talento artistico, è riuscito anche a trovare l’amore al fianco di Giulia Stabile, che in finale è riuscito a batterlo piazzandosi al primo posto. Sofia Viscardi ...

e la voglia di stare con Giulia Esigenze più che normali, soprattutto quando l'amore ... comeSangio al magazine: ' Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li ...Love is love: l'amore è stato anche al centro del numero con protagonistie Giulia ... Il risultato è un vocabolario redatto a due, dieci, mille mani, in cui siquest'estate 2021, ...Sangiovanni, uscito dalla scuola di Amici 2020 come secondo classificato, sta collezionando grandissimi successi nel mondo della musica. Il giovane artista con Malibù è riuscito a conquistare il disco ...