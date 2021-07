San Paolo, controlli straordinari di Carabinieri, Forestale, e NAS: sanzioni per quasi 30mila euro (Di sabato 10 luglio 2021) controlli straordinari a Roma, zona San Paolo. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma EUR, con il supporto dei Carabinieri del Gruppo di Roma, del Gruppo Carabinieri Forestale, nonché dei reparti specializzati dell’Arma del N.A.S. e del N.I.L. di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla verifica sul rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19 e della c.d. “mala movida” nel quartiere San Paolo. Nel corso del citato servizio sono state controllate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021)a Roma, zona San. Nella tarda serata di ieri, idella Compagnia di Roma EUR, con il supporto deidel Gruppo di Roma, del Gruppo, nonché dei reparti specializzati dell’Arma del N.A.S. e del N.I.L. di Roma, hanno effettuato un servizioo finalizzato al controllo del territorio e alla verifica sul rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19 e della c.d. “mala movida” nel quartiere San. Nel corso del citato servizio sono state controllate ...

Advertising

CorriereCitta : San Paolo, controlli straordinari di Carabinieri, Forestale, e NAS: sanzioni per quasi 30mila euro - baloss : Banca, reprise Photo by Eduardo Soares on Unsplash Niente da fare! La mia avventura con Intesa San Paolo contin… - Noiconsalvini : Anche ad Azzano San Paolo (Bergamo), Musile di Piave (Venezia), Campobasso e Castell’Arquato (Piacenza) si firma pe… - LegaSalvini : Anche ad Azzano San Paolo (Bergamo), Musile di Piave (Venezia), Campobasso e Castell’Arquato (Piacenza) si firma pe… - guastellae : RT @NotizieB: Soffiava un vento forte, venerdì 8 aprile 2005, su Piazza San Pietro. Inatteso. Come lo fu il suo pontificato. Come lo sono… -