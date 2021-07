San Giorgio del Sannio | il sondaggio Winpoll premia Ciampi | staccati Boniello e Bruno

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiE’ ormai prossima a entrare nel vivo la campagna elettorale a Sandel. Punta all’upgrade Angeloche sindaco lo è già ma nella vicina San Martino Sannita. E per testare il campo, come ormai tradizione,ha commissionato unalla, società veronese tra le più quotate del settore, come dimostrano le consolidate partnership con il Sole24Ore e con Scenaripolitici e le collaborazioni con i maggiori partiti italiani. E l’esito, per il diretto interessato, è certamente incoraggiante. Gli umori dei sangiorgesi sono stati sondati ...