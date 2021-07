Saman: il cugino arrestato Ikram Ijaz ha chiesto la scarcerazione, arrivata la decisione del Riesame (Di sabato 10 luglio 2021) arrivata la decisione del Tribunale del Riesame di Bologna sulla posizione di Ikram Ijaz, cugino di Saman Abbas –scomparsa a 18 anni a Novellara (Reggio Emilia) e per l’accusa uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato. La difesa del 28enne, unico rintracciato e arrestato dei 5 indagati per il presunto omicidio della giovane, aveva proposto istanza di scarcerazione. Saman: la decisione del Riesame sul cugino Ikram ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 luglio 2021)ladel Tribunale deldi Bologna sulla posizione didiAbbas –scomparsa a 18 anni a Novellara (Reggio Emilia) e per l’accusa uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato. La difesa del 28enne, unico rintracciato edei 5 indagati per il presunto omicidio della giovane, aveva proposto istanza di: ladelsul...

