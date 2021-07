Salute | Roberto Speranza | test genomici gratuiti in tutte le Regioni per contrastare il tumore al seno

Leggi su velvetmag

(Di sabato 10 luglio 2021) “Ho firmato il decreto che finanzia con 20 milioni di euro iper le donne conalin fase precoce e in terapia ormonale. Sonomolto importanti che aiutano a definire i trattamenti più appropriati per ogni paziente“. Si affida a questo messaggio sul suo profilo Twitter il Ministro dellaper annunciare l’importante finanziamento per favorire le attività di prevenzione in quello che uno delle malattie più pericolose e invasive per le donne. In Italia il carcinoma della mammella ...