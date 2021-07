(Di sabato 10 luglio 2021) Continuano i furti, anche in strada, a. Ieri un'che stava risalendo via Diaz per recarsi aldi via Piave, nel quartiere Carmine, è stata avvicinata da un giovane, sembra di ...

Advertising

salernotoday : Salerno, anziana scippata della catenina mentre va al mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno anziana

SalernoToday

Continuano i furti, anche in strada, a. Ieri un'che stava risalendo via Diaz per recarsi al mercato di via Piave, nel quartiere Carmine, è stata avvicinata da un giovane, sembra di nazionalità straniera, che le ha strappato ...Allarme sicurezza aper un altro episodio di rapina ai danni di un'mentre era intenta recarsi al mercato rionale di via Piave nel quartiere Carmine. Il fatto è successo ieri mattina: un uomo, ...Allarme sicurezza a Salerno per un altro episodio di rapina ai danni di un’anziana mentre era intenta recarsi al mercato rionale di via Piave nel quartiere Carmine. Il fatto è successo ieri mattina: ...SALERNO – Stava giocando in mare con i tre nipotini, quando ha avuto un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo: Massimiliano Voria, 45 anni, è morto così nelle acque davanti al litorale di C ...