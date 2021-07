Sale la febbre per gli azzurri e Berrettini: a Londra si gioca il destino sportivo dell'Italia (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - Una domenica sportiva come quella che sta arrivando capita pochissime volte nella vita. Tennis e calcio. Matteo Berrettini e i ragazzi di Roberto Mancini. Game, set, match da una parte e il triplice fischio dall'altra. L'attesa per i nostri portabandiera che si accingono a tentare l'impresa è tanta. La voglia di azzurro percorrerà interamente i poco più di 15 chilometri che separano Wimbledon da Wembley, i due simboli più forti della Londra fatta d'erba, linee bianche e reti. Ma anche di diritti, rovesci, punizioni e rigori, falchi elettronici e Var. Per fortuna la contemporaneità è esclusa e le due avventure possono essere seguite ... Leggi su agi (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - Una domenica sportiva come quella che sta arrivando capita pochissime volte nella vita. Tennis e calcio. Matteoe i ragazzi di Roberto Mancini. Game, set, match da una parte e il triplice fischio dall'altra. L'attesa per i nostri portabandiera che si accingono a tentare l'impresa è tanta. La voglia di azzurro percorrerà interamente i poco più di 15 chilometri che separano Wimbledon da Wembley, i due simboli più fortifatta d'erba, linee bianche e reti. Ma anche di diritti, rovesci, punizioni e rigori, falchi elettronici e Var. Per fortuna la contemporaneità è esclusa e le due avventure possono essere seguite ...

Advertising

iltirreno : ?? FEBBRE AZZURRA: LA RINUNCIA - Mentre sale l'attesa per la finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra… - Pepautore : Sale la febbre per #ItaliaInghilterra. Speriamo che non sia quella da contagio. #europei2020 #variantedelta - LaGazzettaWeb : Euro 2020, sale la febbre per la finale: a Bari l'auto diventa tricolore - il_piccolo : C’è chi si prepara a creare la “curva” in terrazza e chi pensa già agli scongiuri. Molti turisti acquistano tricolo… - MoliseTabloid : Lupi, sale la febbre per la C. Dal 13 giugno via agli abbonamenti per i primi 900 tifosi. Obbligatoria la Wolf Card -