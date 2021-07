Sabato Rai Sport | 10 Luglio 2021 | Tour de France | Pallavolo | Atletica | Pallanuoto

(Di sabato 10 luglio 2021) Come ogni fine settimana oggi,10, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su...

Advertising

Jamesri05568219 : RT @ilbuchetto: Scusate la partita di sabato è su rai 1 o rai2? - francesca_ff : Sabato 10 Luglio,dalle h.9,30 su Buongiorno estate, Rai 2, con il video realizzato con le foto di tutti noi?????… - FinarMariasole : RT @Raiofficialnews: Quattro serate dedicate a uno dei più amati rappresentanti della risata partenopea. Dal #10luglio, ogni sabato, le mi… - gigliola_betto : RT @Raiofficialnews: Quattro serate dedicate a uno dei più amati rappresentanti della risata partenopea. Dal #10luglio, ogni sabato, le mi… - giulio_galli : RT @AleBaroAB: Visto il 'toto-telecronista' per sostituire Alberto #Rimedio (a cui mando un augurio di pronta guarigione), io fino sabato p… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Rai

RAI - Radiotelevisione Italiana

Sarà inoltre possibile seguire la finale di Euro 2020 sulla. La grande domenica Nella notte trae domenica si disputerà la finale di Copa America tra l'Argentina e il Brasile: il match si ......00) e della domenica (ore 15:00, 18:00 e 20:45), e in co - esclusiva con Sky quelle delalle ... a discapito dellache rimarrà senza nessuna competizione calcistica nel proprio palinsesto. ...Le bugie hanno gli occhi verdi è il film scelto da Rai 2 per la prima serata di sabato 10 luglio, un thriller nel segno del giallo come nella più classica tradizione della rete. Il film è in prima ...dal nostro inviato FIRENZE Converciano chiude, per precauzione. Positivi alcuni giornalisti dopo la partita contro la Spagna. Due sono rimasti a Londra (uno telecronista e un ...