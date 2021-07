Russia, l’Italia paese ospite d’onore alla principale fiera dell’innovazione (Di sabato 10 luglio 2021) l’Italia è stata tra i protagonisti dell’11esima edizione della fiera Innoprom, principale manifestazione industriale russa, a cadenza annuale, dedicata ai settori chiave dall’alto contenuto tecnologico, dall’energia rinnovabile e sostenibilità all’industria aeronautica e innovazione digitale. Via ha preso parte infatti nel prestigioso status di paese ospite d’onore. “Il commercio mondiale è già ripartito anche verso la Russia: 13% nei primi 4 mesi dell’anno – ha sottolineato il Presidente dell’ICE Agenzia, Carlo Ferro nel giorno dell’inaugurazione, il 5 luglio scorso – ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021)è stata tra i protagonisti dell’11esima edizione dellaInnoprom,manifestazione industriale russa, a cadenza annuale, dedicata ai settori chiave dall’alto contenuto tecnologico, dall’energia rinnovabile e sostenibilità all’industria aeronautica e innovazione digitale. Via ha preso parte infatti nel prestigioso status di. “Il commercio mondiale è già ripartito anche verso la: 13% nei primi 4 mesi dell’anno – ha sottolineato il Presidente dell’ICE Agenzia, Carlo Ferro nel giorno dell’inaugurazione, il 5 luglio scorso – ...

